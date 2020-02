Sie ware scho massiv d'Iwwerschwemmunge vun en Dënschdeg... an d'Waasser ass ganz séier geklommen, och op Plazen, déi soss net sou betraff waren...

E Mëttwoch huet d'Situatioun sech berouegt, d'Héichwaasser huet awer Schuet hannerlooss an d'Fro: firwat ass net éischter gewarnt ginn , zum Beispill iwwert de Systeme GouvAlert , eng Handy Applikatioun déi den Inneministeren am Oktober 2018 lancéiert hat, fir d'Populatioun am Krise Fall z'informéieren.

D'Opraum- a Botzaarbechten zu Ettelbréck si voll am Jumm. D'Kullange gi fräigemaach fir den nächste Reen dëse Weekend. Biller ewéi déi vun en Dënschdeg well een hei esou séier net méi gesinn.

Datt de Parking vun de Däichwise méi dacks mat Iwwerschwemmunge geplot ass, ass näischt Neies. An awer freet esou muncher Visiteur sech firwat esou vill Leit nach ëmmer mussen iwwerrascht ginn.

„Wann d'Gemeng, déi jo weess, datt et reegelméisseg zu Iwwerschwemmunge kennt, gesäit do ass esou vill Reen gefall, soll de Parking einfach gespaart ginn. Am Beschte sollt een d'Leit warnen, och wann dat net ëmmer esou einfach ass. Et ass d'Natur, hie kann sech d'Situatioun vun engem op deen aneren Ament komplett änneren.“

Vun Ettelbrécker Säit hätt een e Méindeg am Nomëtte schonn d'Warnung vun enger „Phase pré-alerte“ kritt. Mais mat der Alerte, also der Iwwerschwemmung sëlwer, hätt een eréischt haut gerechent.

„An dësem Fall ass d'Waasser effektiv séier geklommen. Sou séier ass et och hei scho laang net méi geklommen. Dat huet natierlech bewierkt, well et och nach an der Nuecht war, dat et schwiereg war hei de Site nach komplett ze raumen.“

Police hat iwwerdeems schonn an der Nuecht probéiert un d'Besëtzer vun de Autoen ze komme fir dës ze réckelen. An Zukunft soll dann och besser beschëldert ginn datt Laang-Zäit parken op den Däichwisen e Risk mat sech bréngt.

Firwat awer en Dënschdeg de Moie keng offiziell Alerte vum CGDIS a GouvAlert erausgoung ass esou muncher engem e Rätsel et wier awer ze erklären, heescht et aus dem Inneministère.

„Et muss een natierlech och soen datt d'Wierder heiansdo sech anescht entwéckelt ewéi emol virgesinn ass. An datt mer och do net ëmmer kenne reagéieren. Dat gesäit een och um Beispill vum Tornado d'lescht Joer. Do hätt et och näischt direkt kennen notzen. Mir schaffen drun fir Bevëlkerung esou frei an esou gutt ewéi méiglech ze informéieren an alertéieren.“

D'Alerte, ewéi an dësem Fall, gi vum Waasserwirtschaftsamt aus weider bei verschidde Gemengen op der Musel, Ettelbréck a Walfer. Gläichzäiteg awer och bei d'Ponts & Chaussée an de CGDIS. Beim leschte gëtt dann Decisioun geholl op a wéi agéiert gëtt.

Egal wéi hofft een zu Ettelbréck, datt an der nächster Zäit d'Waasser do bléift, wou et higehéiert.