Alles an allem misst fir déi lescht 12 Méint e Minus vun 2,27 Milliarden Euro verbucht ginn, heescht et an engem Communiqué vun ArcelorMittal.

De Grond wieren eng schwaach Demande, Präisser déi ëmmer méi falen an héich Provisiounen. 2018 gouf et nach e Gewënn vu 4,63 Milliarden Euro. Fir 2020 huet ArcelorMittal nei Aspuerungen annoncéiert, déi bis eng Milliard US-Dollar kéinte goen.

