Géint 16 Auer koum et Areler Autobunn a Richtung Gaasperecher Kräiz zu engem Accident. Kuerz drop een an déi aner Richtung.

Wéi d'Cita mellt, koum et um 16.02 Auer op der Areler A6, kuerz virum Gaasperecher Kräiz a Richtung Stad, zu engem Accident tëscht e puer Ween. D'Iwwerhuelspuer ass op där Plaz blockéiert.

Knapp eng Minutt méi spéit huet et dunn nach emol gerabbelt, an déi aner Richtung, och op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz. Hei sinn éischten Informatiounen no zwee Autoen an ee Moto dra verwéckelt.

Et staut a béid Richtungen.

Op dësem Wee nach emol de Rappell, eng permanent Rettungsgaass ze loossen.