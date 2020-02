De CGDIS hat um Donneschdeg den Owend géint 20 Auer e Groussasaz un der Musel gemellt kritt.

Et gouf e grousst Feier zu Schwéidsbeng. Eng 50 Pompjeeë waren am Asaz, fir Lagerhal ze läschen. Beim Feier ass en héije Materialschued entstanen, well an der Hal Booter a Roulotten ënnerbruecht waren.

[Feu d’envergure] en cours du coté luxembourgeois de la Moselle à Schwebsange. Environ 50 pompiers actuellement mobilisés pour combattre l’incendie qui ravage un hall de stockage pic.twitter.com/deejPdGe0b — CGDIS (@CGDISlux) February 6, 2020

An der Géigend ronderëm d'N10 war mat Problemer am Trafic ze rechnen.