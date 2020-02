Dat sinn 49% vun alle Passagéier, déi via de Fluchhafen um Findel gereest sinn.

D'Luxair huet an engem schwieregen Ëmfeld e Joer hannert sech, dat net einfach war. Dat weisen d'operationell Resultater, déi um Freideg vum Luxair Grupp presentéiert goufen an déi als "zefriddestellend" bezeechent ginn.

Alles an allem sinn zejoert 2,1 Milliounen Passagéier an den Luxair-Fligeren transportéiert ginn. An deem Chiffer sinn och d'Cliente vun LuxairTours mat agerechent.

Dee Passagéier-Chiffer huet am Verglach mat 2018 stagnéiert.

2,1 Milliounen Passagéier mécht ronn d'Hallschent vun alle Leit aus, déi vum Findel aus fortfléien; dëst sinn 4,4 Milliounen Clienten, déi LuxAirport gezielt huet - dat bei ronn 15 Airlines déi de Lëtzebuerger Fluchhafen ufléien.

Positiv Chifferen dann fir LuxairServices; deem Service vun der Luxair, deen sech zB em den Check-Inn, de Boarding an d'Bagagen bekëmmert: 4,4 Milliounen Passagéier goufe gezielt, d'Catering-Servicer hunn ronn 2,3 Milliounen Iessen produzéiert.

Méi lues huet et iwwerdeem bei LuxairCargo gedréint, wou déi exzeptionell Resultater vun de Joren virdrun net méi konnten depasséiert ginn: zejoert goufen ronn 893.000 Tonnen Wueren traitéiert - domat zielt de Cargozenter vun der Luxair um Findel zum 5. gréissten (vum Volume hir) an Europa. Et geet ëm den Handling an d'Verlueden vun Wueren tëscht de Camionen an de Fligeren.

Wat dës operationell Resultater fir eng Inzidenz op de Bilan 2019 hunn, gouf nach net annoncéiert. D'Generalversammlung vun de Luxair-Aktionären ass eréischt am Mee.