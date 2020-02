En Donneschdeg den Owend gouf et zu Lëntgen an zu Walfer eng gréisser Alkoholkontroll op Uerder vum Parquet.

Alles an allem hunn 496 Automobilisten en Alkoholtest musse maachen. An 3 Fäll war d'Resultat positiv an et gouf e Protokoll ausgestallt. 2 Führerschäiner goufen nach op der Plaz agezunn.