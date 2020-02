E Freideg de Moien huet sech e Mann wéinst Fueren ënner Alkoholafloss virun der Justiz misse veräntweren.

Am Oktober war hien an der Fiels mat 1,5 Promill Alkohol am Blutt an eng Police-Kontroll geroden. Hie gouf zu engem Fuerverbuet vu 15 Méint, wouvun de Wee op d'Aarbecht awer ausgeholl ass, an zu enger Geldstrof vun 800 € um Stater Geriicht verurteelt.