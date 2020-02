D'Police huet d'lescht Nuecht Alkoholkontrolle gemaach, déi vum Parquet ordonéiert waren.

Tëscht 18 an 22.30 Auer goufen d'Chaufferen zu Ëlwen, zu Wäiswampech an zu Klierf kontrolléiert. Tëscht 23.15 a 3.30 Auer dunn am Eecher Bierg, an der Lonkecher Strooss an zu Hesper an der Diddenuewener Strooss.



Am Ganzen hunn 848 Automobiliste misste blosen.



Den Test war an 9 Fäll positiv. D'Beamten hunn dräi Führerschäiner op der Plaz agezunn.