Um Samschdeg gouf gewielt fir den Dialog tëscht Schüler, Enseignanten, Elteren a politesch Responsabelen ze verbesseren.

2018 gouf e Gesetz gestëmmt, fir an der Schoul eng national Elterevertriedung ze grënnen. Vertrieder aus der Grondschoul, dem Secondaire an de Kompetenzzentren - fir Schüler mat spezielle Besoinen - sollen an dësem Gremium vertruede sinn.

Lokal Elterevertrieder aus dem ganze Land waren am Forum um Geesseknäppche mat dobäi, fir bei der éischter Wal vun der nationaler Vertriedung deelzehuelen.

12 Membere goufe gewielt: 4 Leit fir de Fondamental, 6 fir de Secondaire a 2 fir d'Kompetenzzentren. Zesumme sollen esou déi 105.000 Schüler a 200.000 Elterendeeler am Grand-Duché besser op politeschem Niveau vertruede ginn.

De Claude Meisch, Educatiounsminister:

„Mir wëlle se virun allem invitéieren, fir hinnen nozelauschteren an d'Stëmm vun den Elteren ze héieren. Fir datt och déi an eis Politik kënne mat afléisse gelooss ginn. Mir huelen dës genau esou eescht ewéi d'Stëmm vun den Enseignanten, vun der Wëssenschaft oder Anererer, déi Ufuerderunge stellen un d'Schoul.“

Eng direkt Bedeelegung vun den Elteren an der nationaler Bildungspolitik wär méi ewéi erwënscht, heescht et aus dem Ministère. Hei soll och bei de grousse Reforme mat diskutéiert ginn. An den nächste Woche soll et zu engem éischten Treffe mam Minister kommen. Um Programm stinn éischt Gespréicher, awer och d'Wal vum President. Déi Nei-Gewielten hoffen op eng produktiv Zesummenaarbecht, a hu scho prezis Fuerderungen.

D'Lindsay Kieffer, Éischt Gewielten – Fondamental

„De Programm soll net esou strikt sinn, fir datt d'Bedürfnisser vun de Kanner, d'Kompetenzen an hire Savoir-Faire méi an de Fokus gestallt ginn. Hir Fräizäit soll och méi an de Fokus gestallt ginn. Och punkto Hausaufgaben. Do hu se genuch Zäit an der Schoul. Wa mer e gudde Programm hunn, kënne mer se och gutt developpéieren.“

D'Mandat dauert 3 Joer oder esou laang ewéi engem säi Kand am respektive Secteur léiert.