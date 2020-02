E Samschdeg den Owend géint 19 Auer hat en Automobilist am Ausgang vu Scheedgen d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an e Bam gerannt.

Den Automobilist huet musse vun de Pompjeeën aus dem Auto befreit ginn a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.