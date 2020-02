Tëscht Sëll an Habscht koum et um Sonndeg den Owend kuerz virun Hallefnuecht zu engem Accident, bei deem eng Persoun blesséiert ginn ass.

Et war géint 23.55 Auer wéi en Automobilist an e Bam gerannt ass. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Habscht a Sëll, grad ewéi d'Ambulanz vu Mamer.