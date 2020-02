Weider hat d'Luxair all hir Flich, déi e Méindeg de Moien virun 10 Auer de Findel sollte verloossen, annuléiert.

Net fir näischt goufen am Laf vum Moien 15 Departe vum Findel aus vu verschiddenen Airlines annuléiert. De Stuerm an d'Wandstéiss hunn de Fluchtrafic seriö affektéiert.

Nawell zolidd duerchgerëselt goufen d'Passagéier vum Luxair-Vol vu Porto, deen e Sonndeg géint 22.30 Auer um Findel sollt landen. Dat war genau zu deem Ament, wéi den Orkandéif an d'Wandvitesse méi intensiv goufen.

Dräi Mol huet d'Piloten-Team eng Landung probéiert, déi dräi Mol ofgebrach gouf, sou datt hu misste Go-Arounds geflu ginn.

No dësen Tentativen, déi all Kéier ofgebrach goufen, war et d'Decisioun, fir d'Luxair 737-Boeing op de Fluchhafen Frankfurt-Hahn ze deviéieren, wou d'Maschinn du konnt sécher géint Hallefnuecht landen.

Eng prise en charge vun de Luxair-Passagéier war assuréiert.

Luxair annuléiert Flich bis 10 Auer

© Ken Fitzke © Reporter Ken Fitzke © Ken Fitzke

Um Fluchhafen LuxAirport goufen eng sëllege Flich Richtung London, München, Amsterdam, Zürech oder Frankfurt annuléiert.

D'Luxair hat um Méindeg de Moie matgedeelt, dass all hir Flich bis viraussiichtlech 10 Auer annuléiert wieren, ronn eng Dosen Departen. Den éischten nees geplangte Vol war dee vun 10.30 Auer op Wien.

D'Luxair hat awer all hire Passagéier recommandéiert, fir sech am Virfeld z'informéieren oder um +352 2456-1 unzeruffen.