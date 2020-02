Zu Simmer op der N8 koum et e Sonndeg um kuerz viru Mëtternuecht zu dësem Accident komm an deem et wéi gesot nach gutt ausgaangen ass fir eng Fra am Auto.

Wéi et am Policebulletin heescht, hätt d'Fra, déi hannert dem Steier vum Auto souz, d'Kontroll iwwert hiert d'Gefier verluer a ass géint e Bam gerannt. D'Automobilistin huet dobäi keng schwéier Blessuren dovugedroen, allerdéngs ass um Auto en Totalschued entstanen. Wéi d'Police an Alkoholtest bei der Fra duerchgefouert gouf, koum eraus, dass si ënner Alkoholafloss hanner dem Steier souz. D'Fra gouf protokolléiert, konnt de Permis awer halen.