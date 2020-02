Tëscht Enn Oktober 2016 an Enn Januar 2020 sinn an der Moyenne 47 Leit den Dag op den Internetsite prevention-depression.lu kucke gaangen.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert schreift dat an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Gusty Graas. Den DP-Deputéierte wollt vun der Ministesch ënner anerem Zuelen dozou hunn.

Bilan Depressiounen / Reportage Eric Ewald

Zanter deen Internetsite online ass, also vun Oktober 2016 un, ware 55.769 Leit e besichen. Bal d'Hallschent vun de Klicken, mat ronn 46,3%, goungen op eng Lëtzebuerger IP-Adress zréck, dat heescht si koume vun engem Computer aus dem Grand-Duché. Eng 20,8% Visiteuren um Site waren aus Frankräich, bal 4,3% aus der Belsch an net grad 4,1% aus Däitschland an aus Kanada. Déi eppes manner wéi 56.000 Utilisateuren hu bei hire Besich um Site net grad 155.000 Säiten opgeruff, präziséiert d'Paulette Lenert nach. Op där Säit fënnt een och en Test, fir selwer ze maachen, wat ewell 12.015 Leit gemaach hunn. D'Resultater dovun hunn ënner anerem gewisen, dass 47,9% vun hinnen eng uerg Depressioun opweisen an 18,5% eng liicht.

D'Gesondheetsministesch weist donieft drop hin, dass zanter Januar 2015 98.672 Leit op de Site prevention-suicide.lu waren. Am Duerchschnëtt sinn dat der 53 pro Dag vun Ufank Januar 2015 bis Enn Januar elo. Déi meescht Visitte koumen aus Frankräich mat 38,45% a bal 27,2% ware lëtzebuergesch Benotzer. Déi bal 99.000 Visiteure sinn dobäi op eppes méi wéi 251.000 Säite gaangen.

Donieft hat de Gusty Graas gefrot, ob et nëtzlech wär, fir en neie Suicide-Preventiounsplang ze lancéieren. Dorop äntwert d'Paulette Lenert, dass deen aktuelle soll verlängert ginn, well de Plan national de santé mentale, an deen de Volet Préventioun sollt agebaut ginn, nach net ausgeschafft ass. Op d'Fro hin, ob d'Psychotherapie méi als Behandlung géint d'Depressioun sollt agesat ginn, heescht et vun der Ministesch, dass dat net spezifesch virgesinn ass. Indirekt hätt een awer iwwer eng Pressekonferenz Mëtt Januar Reklamm gemaach fir d'Psychotherapie an d'Beruffer am Zesummenhank mat der Santé mentale, mat ënner anerem dem Zil, Krankheeten aus deem Beräich ze destigmatiséieren.