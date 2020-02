Veianen war déi lescht Uertschaft am Land, déi wärend dem 2. Weltkrich duerch d'US-Arméi vun den Nazie befreit gouf.

E Mëttwoch, op den Dag genau viru 75 Joer, den 12. Februar 1945, hunn d'Amerikaner d'Our-Stiedchen erreecht. Et sollt awer nach weider 10 ganz schwéier Deeg daueren, ier déi däitsch Zaldote verdriwwe goufen. E Mëttwoch huet Veianen un d'Befreiung viru 75 Joer geduecht.

A Presenz vum Grand-Duc Henri gouf op der Plank zu Veianen eng Gerbe néiergeluecht an un d’Affer, grad ewéi un d'Befreiung erënnert. Well eben d’Our-Stiedchen duerch d’Amerikaner ageholl gouf, hunn déi lescht däitsch Zaldote viru genee 75 Joer de lëtzebuergesche Buedem verlooss. 10 Deeg laang huet Veianen um Enn vun der Ardennenoffensiv tëscht dem 12. an dem 22. Februar 1945 bluddeg Kämpf erlieft. 11 jonk US-Zaldote si gefall, ma besonnesch d’Uertschaft huet ferm gelidden.

De Veianer Geschichtsfrënn no goufen an der Uertschaft 35 Haiser total zerstéiert a weider Haiser goufe staark beschiedegt. 47 Wunnengen waren onbewunnbar. Wärend der Commemoratioun gouf och un déi Veianer Awunner geduecht, déi am Krich gefall sinn, grad ewéi un déi vill Zwangsrekrutéiert oder déi, déi ëmgesidelt goufen. No der Befreiung sollt et nach 3 Joer daueren, bis och de leschte Veianer nees zréck a seng Heemescht koum.

D’Annette Theis-Weyrich war 8 Joer al, ewéi viru 75 Joer d’Amerikaner amarschéiert sinn. Veianen war vun den Däitschen encercléiert. Wärend der Befreiung war si mat weidere Persounen am Keller vum Hotel Heintz. Der 83 Joer al Zäitzeien no hätt et dunn am Hotel ferm geknuppt.

D’Commemoratioun goung mat enger "Scéance académique" am Veianer Schlass op een Enn wou d’Zäitzeien eben hir Erënnerungen de Leit méi no bruecht hunn.