"Wëldfleesch gëtt genee d'selwecht behandelt a kontrolléiert wéi geziichte Fleesch" a "Wëldfleesch ass en natierlecht a gesond Liewensmëttel."

Dat sinn zwou Aussoen aus den Äntwerte vun 3 Ministeren op zwou parlamentaresch Froe vum Marc Goergen. Den Deputéierte vun der Piratepartei wollt vum viregte Gesondheets-, vum Landwirtschaftsminister a vun der Ëmweltministesch ënnert anerem Prezisiounen hunn zum Kille vu geschossenem Wëld.

Den Etienne Schneider, de Romain Schneider an d'Carole Dieschbourg hunn zesummen op déi 1. an de Romain Schneider eleng op déi zweet Question parlementaire vum Marc Goergen geäntwert.

PDF: Äntwert vum Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Marc Goergen

Doran heescht et, de Jeeër hätt als Operateur vun der Liewensmëttelketten d'Responsabilitéit, fir d'Konditioune vun der Liewensmëttelsécherheet fir d'Wëldfleesch ze respektéieren. Dofir wär eng speziell Formatioun néideg. An der europäescher Liewensmëttel-Legislatioun wäre keng fix Delaien dofir virgesinn, wéini dass geschossent Wëld muss gekillt ginn. De Jeeër hätt awer Interêt drun, d'Wëld sou séier wéi méiglech ze killen. Dowéinst stéingen op enger Partie Juegte Killcamionen, respektiv Remorquë prett, fir d'Carcasse vum Wëld ze killen. Déi gëtt da vun Inspektere vun der Veterinärsinspektioun kontrolléiert, ier se an de Commerce kënnt. Wann de Verdacht besteet, dass eng Carcasse net séier genuch gekillt gouf, gëtt se zerstéiert, sou d'Ministeren. D'Killkette géif do respektéiert ginn. Bei Juegdfleesch léichen den Traitement an d'Kontroll an der Responsabilitéit vum Jeeër, bei geziichtem Fleesch wär dat déi vum Veterinär.

An den Analyse vun de leschte Jore wär keng signifikativ Konzentratioun u Réckstänn am Wëldfleesch detektéiert ginn. Déi eenzeg Schwéiermetaller, fir déi Limitten am Fleesch festgeluecht sinn, wäre Bläi a Kadmium. Déi géifen awer just fir d'Fleesch oder d'Liewer vu geziichten Déiere gëllen. Fir d'Wëld wäre keng Limitte festgeluecht, warscheinlech well am Verglach zu anerem Fleesch net vill Wëld giess gëtt, betounen déi 3 Ministeren. Woubäi d'Wäerter an der Liewer vum Wëld ëmmer ënnert deene léichen, déi fir déi aner Béischten acceptéiert ginn.