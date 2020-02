Dat liest een an de Statistiken déi d’Direction de l'immigration en Donneschdeg matgedeelt huet.

Am Januar goufen 154 Demandë gestallt, de selwechte Mount d’Joer virdru waren et der nach 226. Op ee Joer gekuckt, gouf et 2019 och manner Demandë wéi déi 4 Joer virdrun. Déi meeschten Demanden am Januar koume vu Syrier. Am Januar kruten iwwerdeems 41 Demandeuren den Asyl accordéiert.

PDF: Schreiwes vum Gouvernement