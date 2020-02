Donieft huet d'Stad eng Demande beim Finanzminister gemaach, fir d'Steierlaascht fir d'Geschäfter op der Stater Gare ze staffelen.

Vun e Freideg un a bis Enn 2020, also bis de Chantier vum Tram fäerdeg ass, sinn d'Parkinge Fort Wedell a Fort Neipperg op der Stater Gare déi éischt Stonn laang gratis. D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer: „Samschdes wäerte mer net nëmmen eng Stonn gratis ginn, mee 4 Stonne gratis. Wann d'Leit also an de Parking ginn, dann ginn déi éischt 4 Stonnen net facturéiert an dass eréischt duerno wou ze bezuelen.“

Gratis Parken a weider Mesuren - Rep. Annick Goerens

Dat ass eng nei Mesure déi d'Stad Lëtzebuerg hëlt fir d'Commercen op der Stater Gare z'ënnerstëtzen, déi duerch de Chantier vum Tram an de Reamenagement vun der Paräisser Plaz nawell zolitte Problemer hunn.

Donieft huet d'Ville de Luxembourg eng Demande beim Finanzminister gemaach, fir d'Steierlaascht fir d'Geschäfter op der Stater Gare ze ze staffelen. Domadder missten d'Geschäftsleit natierlech nach ëmmer hir Steiere bezuelen, mä kéinten dat dann och mat engem Retard maachen, ouni dofir finanziell bestrooft ze ginn.

D'Gemeng Lëtzebuerg, als een Aktionär vun der Luxexpo, huet dann nach eng weider Mesure geholl, fir de Stater Geschäftsleit ënnert d'Äerm ze gräifen. Bei der „Spring Break“, also der Fréijoersfoire, kréien d'Geschäfter vun der Gare d'Stänn op der Expo fir näischt zur Verfügung gestallt.