Wéinst den niddregen Zënsen, der ekonomescher Ongewëssheet, der zousätzlecher Regulatioun an der Digitaliséierung hunn d’Banke sech déi lescht Joer vill missen upassen. Mat ënnerschiddleche Resultater.

D’Banken hu sech zanter 2016 un déi niddreg Zënse missen upassen, déi hir Revenuen op Zënse staark limitéiert hunn. Ganz logesch ass awer, datt Kreditgeschäfter an d’Depotgeschäfter mat de Stéit a mat den Entreprisen iwwert déi lescht Joer ëm bal 50% gewuess sinn. Vill gelidden huet d’Geschäft am Private Banking, wou et drëms geet, d’Aktiver, d‘Verméigen an de Patrimoine vu Privatleit ze geréieren.

D’Etüd notéiert donieft ënnert anerem grouss ekonomesch Ongewëssheeten, vill nei Regulatiounen, mee och d’Digitaliséierung.

All dat huet dozou gefouert, datt d’Banke ganz ënnerschiddlech Strategien op d’Bee gesat hunn, déi zu ënnerschiddleche Resultater gefouert hunn.