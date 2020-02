De Mann muss wéinst Klauen an onerlaabtem Zougank zu engem Datesystem donieft enger Partie civile ronn 9.900 Euro Schuedenersatz bezuelen.

12 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 2.000 €: Dozou gouf en Donneschdeg am Nomëtteg um Stater Geriicht e Mann verurteelt, dee wéinst Klauen an onerlaabtem Zougank zu engem Datesystem de Prozess gemaach kritt hat. Hie muss donieft enger Partie civile ronn 9.900 € Schuedenersatz bezuelen. Dem Mann war virgehäit ginn, tëscht Oktober 2017 a Januar 2018 als Comptabel vun enger Firma an där hiren Datesystem eragaangen ze sinn, fir sech eppes méi wéi 10.500 € op den eegene Kont ze iwwerweisen.