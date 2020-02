Den CSV-Deputéierte Marc Spautz hat eng Interpellatioun iwwer de "bien-être au travail" an der Chamber gefrot an dës war um Donneschdeg.

En Donneschdeg de Mëtteg goung et an der Chamber ënner anerem ëm d'Wuelbefannen op der Aarbecht. Den CSV-Deputéierte Marc Spautz hat eng Interpellatioun iwwer de "bien-être au travail" gefrot, well sech d'Aarbecht an de leschte Joerzéngte ganz däitlech geännert an ëmmer méi e groussen Afloss op d'Liewensqualitéit hätt.

Queesch duerch d'Bänke gouf vun den Deputéierten de Constat gemaach, dass d'Zäit hautdesdaags ëmmer méi séier dréint. Donieft goufen ënner anerem Froe ronderëm d'Sécherheet, d'Gesondheet, de Mobbing an d'Atmosphäre op der Aarbechtsplaz, sou wei d'Recht op Deconnexioun an d'Work-Life-Balance gestallt.

De Marc Spautz: "An eiser ëmmer méi schnelllieweger Zäit ginn et ëmmer méi Leit, déi net méi kënnen ofschalten. Ofschalte vun deem, wat se op der Aarbecht erlieft hunn an huelen dat mat heem. An de Stau, déi zwou Stonnen oder eng Stonn fir heem, dréit nach eppes Weideres dozou bäi. Murks op der Aarbecht, Stress, Mobbing a Burnout dat sinn alles Konsequenzen. A wann ee liest, dass tëscht 16-18 Prozent vun de Leit dem Risiko ausgesat sinn vun engem Burnout, dann mussen mer léif Kolleeginnen an Kolleegen eppes ënnerhuelen, dass dat net méi de Fall ass."

Den Afloss op eise Gesondheetssystem wär däitlech ze gesinn.

De Marc Spautz: "Wann ech vun der Krankekeess schwätzen, da schwätzen ech vun Krankeschäiner, Absenteismus a Medikamenter. Ech hunn am Virfeld vun dëser Debatt dem Sozialminister Romain Schneider d'Fro gestallt wéi eng Medikamenter am Meeschte verschriwwe ginn. Dat geet u vu Berouegungsmëttel, iwwer Opputschmëttel, well moies huele mer e Berouegungsmëttel iert mer schaffe ginn an duerno huelen mer d'Opputschmëttel an dann huele mer eng Schlofpëll, fir och kënnen ze schlofen. Da muss ee sech och d'Fro stellen, wann een déi Lëscht liest vu Medikamenter fir Mo an Daarm a Gal, dass dat och bedeit, dass een eng Onzefriddenheet huet. Dass een dofir och mat deenen Organer Schwieregkeete kritt. Alles dat belaascht d'Gesondheet vum Patient, vum Schaffenden a gläichzäiteg d'Finanze vun eiser Sozialversécherung."

Zum Wuelbefanne géingen och d'Aarbechtszäiten- an Kontrakter gehéieren, fënnt den ADR-Deputéierte Jeff Engelen.

De Jeff Engelen: "Do muss ee sech d'Fro stellen: sinn déi jeeweileg Aarbechtszäite flexibel jo oder nee. E Wichtege Punkt fir d'Wuelbefannen op der Aarbecht, ass d'Gewëssheet iwwer eng laangfristeg Ofsécherung vun der Aarbechtsplaz ze hunn. Mir hunn dat jo lo erëm erlieft dass ëmmer eng ganz Partie Leit dagdeeglech zidderen, ob si nach hir Aarbechtsplaz hunn. Mir hunn et jo gesinn de Moien an der Press, dass d'Spuerkees nees 11 Filialen zou mécht. Hir Aarbecht ass zwar garantéiert, si geet net eriwwer, mä et gëtt awer eng Ëmstellung an hirer perséinlecher Aarbechtszäit."