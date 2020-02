Nieft dem Besuerge vun der Wunneng, gëtt awer och e Liewensprojet mat de Leit ausgeschafft, fir si esou fit fir den Aarbechtsmaart ze maachen.

Zenter elo engem Joer gëtt et de Service "Coup de Pouce" vun Inter - Actions. Zil ass et, Mënschen déi a Nout sinn, eng Wunneng ze verschafen, déi d'asbl als Locataire geréiert. Do dernieft gëtt e Liewensprojet mat der concernéierter Persoun respektiv Famill ausgeschafft fir si fit fir den Aarbechtsmarché ze maachen a sozial d'integréieren. Eng 20 Menagë ginn aktuell vun Inter - Actions betreit.

De "Coup de Pouce" ass eng Sozial Immobilien Agence, geréiert vun Inter - Actions. 12 Wunnengen hunn si am ganzen. 2 Haiser. De Recht sinn Appartementer.

All hir Wunnenge sinn am Süde vum Land. Vu Schëffleng, iwwer Diddeleng bis Beetebuerg an e.a. Suessem.