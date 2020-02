Dat äntweren d'Ministesche Sam Tanson an Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum.

Et gëtt zu Lëtzebuerg an 9 Foyeren 218 Plaze fir Fraen, Meedercher a Frae mat Kanner an an zwee Stéck 12 Plaze fir Männer, Jongen a Männer mat Kanner, déi d'Affer vu Gewalt am Stot gi sinn.

Dat geet aus der gemeinsamer Äntwert vun der Justizministesch Sam Tanson an der Ministesch fir d'Gläichheet tëscht Fraen a Männer Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum, Deputéierte vun déi Lénk, iwwert d'Gewalt am Stot ervir.

Donieft gëtt et 6 Berodungszentere fir Fraen, Meedercher a Frae mat Kanner, 7 Stéck fir Fraen, Männer, Meedercher a Jongen an ee fir Männer, Jongen a Männer mat Kanner. De Parquet schätzt d'Zuel vun Doudschléi an der Famill iwwregens op zwee pro Joer an.