U Sujeten feelt et net wann um Freideg de Moien eng éischte Kéier de sougenannte "Gesondheetsdësch" beienee kënnt.

Iwwerfëllten Urgencen, eng Penurie un Dokteren, laang Waardezäiten fir spezifesch Analysen, de generaliséierten Tiers payant, d'Zukunft vun de Finanzen, oder d'Garantie vun der flächendeckender Gesondheetsversuergung och am ländleche Raum.

Ëm den Dësch sëtzen nieft den zoustännege Ministeren Paulette Lenert a Romain Schneider, d'Gewerkschaften OGBL an LCGB, d'Patronatsvertriedung UEL, d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren AMMD, d'Gesondheetskeess an d'Spidolsfederatioun FHL.

An der leschter Quadripartite am November goufe scho 5 verschidden thematesch Aarbechtsgruppe festgehalen, op deene geschafft soll ginn. Et geet ëm e bessert Zesummespill tëscht der Klinik an de Praxissen iwwer Präventioun bis hin zu den neien Technologien.

Haut ass de sougenannte "Kick-Off" vum Gesondheetsdësch.

Am Virfeld dovunner hat notamment d'AMMD nach emol Drock gemaach a virop op d'Mauer verwisen, op déi de System duersteiert, well net méi genuch Dokteren nokommen.

D'Patientevertriedung, déi gefrot hat mat um Gesondheetsdësch ze sëtzen, ass dëse Freideg emol net derbäi.

Vum OGBL ass et d'Fuerderung eng dezentral ambulant Versuergung ze stäerken. An engems warnt d'Gewerkschaft virun enger Zwouklassemedezin. De private kommerziellen Interêt hätt am Lëtzebuerger Gesondheetswiesen näischt verluer.