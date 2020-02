Wéi den OGBL an der Mëttesstonn matgedeelt huet, géing et e „prinzipiellen Accord“ ginn, wat d’Erneierung vum Kollektivvertrag ugeet.

3.200 Leit falen ënnert de Vertrag.

Wéi et heescht, géing den neie Vertrag fir 3 Joer gëllen. E gesäit ënnert anerem eng Hausse vum Salaire vun 20 Euro de Mount vir, Primmes expeptionnelles vun 200 Euro fir d’Joer 2020, 120 Euro fir 2021 an 2022, eng Prime de productivité vun 10 Euro pro Echelon an d’Allocatioun fir d’Kanner geet vu 60 op 65 Euro erop.

Donieft gëtt awer och en zousätzlechen Echelon agefouert, fir all déi, déi manner wéi 2.835 Euro Brutto verdéngen. D'Pause fir d'Mataarbechter ginn dann och vu 15 op 20 Minutten erop.

Zanter Dezember waren de Cactus an d'Sozialpartner OGBL an LCGB an engem Konflikt.

Den Accord, wéi en elo steet, géif den Haaptfuerderunge vum OGBL nokommen. Elo muss dësen Accord nach just op Pabeier bruecht a vu béide Säiten ënnerschriwwe ginn.