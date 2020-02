Wéi d'Post confirméiert, gëtt et den Ament potentiell Problemer mat der Synchronisatioun fir een Deel vun de Clienten.

Vun der Post huet et awer geheescht, datt de Feeler identifizéiert wier an dat ee géif dru schaffen. Nach am Laf vum Mëtteg sollt nees alles funktionéieren.