E Freideg de Moie war de sougenannte "Gesondheetsdësch" eng éischte Kéier beieneen. Zil ass Pisten, fir de Gesondheetssystem vun der Zukunft auszeschaffen.

E soll keng Quadripartite oder aner bestoend Strukturen ersetzen, mä all d'Acteuren aus dem Gesondheetssecteur fir e permanenten a konstruktiven Austausch zesummeféieren: E Freideg war den offizielle Lancement vum sougenannte Gesondheetsdësch. Mat dobäi waren e Freideg de Moien d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, d'CNS, d'FHL, d'Sozialpartner an déi zwee zoustänneg Ministere Paulette Lenert a Romain Schneider. Geschafft gëtt an Aarbechtsgruppen, déi och fir aner Gruppen, wéi d'Patientevertriedung oder d'Copas op solle sinn. D'Zil ass et Piste fir e modernen an effikasse Lëtzebuerger Gesondheetssystem auszeschaffen. Déi solle bis Uganks d'nächst Joer an en nationale Gesondheetsplang fir déi nächst 5 Joer afléissen.

Et wier eng agreabel Ronn gewiescht, soten déi zwee responsabel LSAP-Ministeren duerno virun der Press. Dat war bekanntlech an der rezenter Vergaangenheet net ëmmer de Fall. Déi nei Gesondheetsministesch a Ministre déléguée fir d'Sécurité sociale Paulette Lenert an de Sécurité-sociales-Minister Romain Schneider wëllen all zoustänneg Acteure mat an d'Boot huelen, fir den Erausfuerderungen am Lëtzebuerger Gesondheetssystem an engem positive Geescht ze begéinen, vun den Dokteren iwwert d'Sozialpartner bis bei d'Gesondheetskeess. Geschafft gëtt a 6 Aarbechtsgruppen op deenen Themen, déi schonn an der leschter Quadripartite fixéiert goufen.

D'Zesummespill tëscht Spidol an extra-hospitalier, besser Relatiounen tëscht Patienten a Prestatairen, d'Präventioun, nei Technologien an de Finanzement.

De Romain Schneider: Mir wäerte kucken, an allen Aarbechtsgruppe perséinlech derbäi ze sinn. D'Politik ass derbäi. Och d'CNS fir datt dat, wat geplangt ass, och finanziell ofgedeckt ass. Dat hei soll eng permanent Plattform sinn, fir kënne mat de Partner iwwert de ganze System ze diskutéieren.

D'Invitatiounen un d'Gespréichspartner, zu deenen och zum Beispill d'Patientevertrieder, d'Spideeler an d'Copas gehéieren, sollen an den nächste Woche rausgoen. De geplangten Timing ass sportlech.

D'Paulette Lenert: D'Ambitioun ass, datt mer duerch de Gesondheetsdësch idealerweis Uganks d'nächst Joer en nationale Gesondheetsplang fir déi nächst Jore presentéieren.

Doranner solle sech dann ënnert anerem Léisungen rëmspigelen, wéi een neit medezinescht Personal rekrutéiere kann, wéi d'Patiente solle besser a méi séier informéiert kënne ginn, a wéi d'Präventioun an d'Robotik d'Medezin vu muer verbessere kënnen.

Un de grousse Prinzippien, wéi dem universellen Zougang zu enger qualitativ héichwäerteger Medezin, dem Conventionnement, der therapeutescher Fräiheet an dem fräie Choix vum Dokter, wéilt awer kee fréckelen, do war d'Ministesch kloer.

D'Paulette Lenert: Mir wäerten op alle Fall net a Richtung Zwou-Klasse-Medezin goen, och wa mer oppe bleiwe fir Moderniséierung, mä de Grondsaz vun eisem System soll net ugetaascht ginn.

Dat wëll awer net heeschen, datt een Themen, wéi IRM a Privatpraxissen, komplett ausblennt. Hei misst reglementéiert ginn, sou déi politesch Responsabel um Freideg. Och dat soll am Kader vum Gesondheetsdësch geschéien.

De President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, den Dokter Alain Schmit, huet sech no der éischter Ronn e Freideg de Moien zweckoptimistesch ginn:

Dr. Alain Schmit: Et ass net inhaltlech iwwert all d'Problemer geschwat ginn, mä et ass en Inventaire gemaach ginn iwwert wat mer an den nächste Wochen a Méint diskutéiere mussen. An deem Sënn si mer frou, datt d'Iddi vum Gesondheetsdësch Realitéit ginn ass, zu deem mir bäigedroen hunn.

Den 1. Rendez-vous mam Gesondheetsdësch ass den 18. Mäerz, da geet et ëm d'Zesummespill tëscht de Spideeler an dem Encadrement baussent dem Spidol.

Dat offiziellt Schreiwes vum Gesondheetsministère