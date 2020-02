Nieft den 11 neien Ambulanze gouf e Freideg a Presenz vun der Inneministesch Taina Bofferding och een neie Läschwon presentéiert.

D’Ambulanze sinn déi Gefierer vum CGDIS, déi am meeschten Asätz fueren. Hei muss een awer eppes ënnerscheeden. Déi aus der Stad fuere vill Asätz awer manner Kilometer. Déi vum Land fuere méi Kilometer dofir awer manner Asätz. Bannent 2 Joer fiert eng Ambulanz hei zu Lëtzebuerg am Duerchschnëtt 230.000 Kilometer.

E Freideg sinn 11 nei Ambulanzen hei am Land an den Asaz komm. Se sinn ënnert anerem méi modern a méi performant. Ënnert anerem wéinst den LED-Luuchten an dem Kommunikatiounssystem. Mat de Luuchte wëll ee besonnesch den Energieverbrauch reduzéieren. D’Ambulanz gouf och esou equipéiert, datt se méi visibel ass.

Déi 11 Ambulanze gi vun 10 Asazzenteren an dem Institut National de la Formation des Secours a Betrib geholl. 23 weider där Gefierer kommen an noer Zukunft an den Asaz.

Donieft gouf een neie Läschwon presentéiert. Dësen ass fir den Asazzenter vu Colmer-Bierg a wäert bei Vegetatiounsbränn genotzt ginn. An dësem Camion kënnen eng 10.000 Liter Waasser stockéiert ginn. E kascht 340.000 Euro.

An Zukunft leet de CGDIS och besonnesch vill Wäert op Formatiounen vum Personal. Dowéinst soll weiderhin investéiert ginn.