Wa Leit verdächteg Persoune géinge gesinn, da solle si sech beim 113 mellen, sou d'Police iwwer Twitter.

Iwwert déi sozial Medien huet d'Police e Freideg den Owend kuerz no 21 Auer matgedeelt, datt een am Raum Hesper/Alzeng/Fenteng no presuméierten Abriecher géing sichen.

Et ass den Opruff, datt ee kee mam Auto soll mathuelen a verdächteg Persounen dem 113 soll mellen.