Lëtzebuerg markéiert de 16. Februar säin "Overshoot Day", deen Dag, op deem d'Land theoretesch all d'Ressourcen opgebraucht huet.

Den "Earth Overshoot Day" fir Lëtzebuerg fält op de 16. Februar, d'lescht Joer war et den 19. Februar. Wann d'ganz Welt géif esou konsuméieren a funktionéieren, wéi de Grand-Duché an d'Leit, déi hei wunnen a schaffen, da wären all d'natierlech Ressourcen, déi am Laf vun engem Joer kënnen nowuessen e Sonndeg verbraucht.

Nëmmen de Katar steet weltwäit méi schlecht do.

Fir déi schlecht Placéierung ass virop déi enorm héich national CO2-Bilanz responsabel. D'Lëtzebuerger Politik ass sech eens, dass déi an der Haaptsaach duerch de Verkaf vu Pëtrolsproduiten zustane kënnt. Iwwer d'Method, wéi een den CO2-Austouss reduzéiere kann, gëtt allerdéngs gestridden. D'Regierung wëll de Verbrauch vu Sprit mat méi héijen Accisen an enger CO2-Steier onattraktiv maachen. Der Oppositiounspartei CSV no misst een éischter kucken, fir den Transitverkéier vun auslännesche Camionen ze reduzéieren.

PDF: Schreiwes vum der CSV