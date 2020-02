E Sonndeg den Owend an an der Nuecht op e Méindeg sinn d’Ausleefer vum Stuerm Dennis iwwert eis ewech gezunn.

Dobäi si Wandvitesse vun ëm 90 Stonnekilometer gemooss ginn, beispillsweis zu Useldeng mat 91 km/h oder zu Wolz mat därer 94.

De CGDIS mellt zwee Diech, déi doduerch beschiedegt gi sinn, grad wéi 5 Objeten, déi vum Wand ewech geblose goufen.

Eng Dose mol hunn d’Pompjeeën och missten eraus, well Beem ëmgefall sinn, oder déck Äscht Stroosse blockéiert hunn.

A Groussbritannien huet de Stuerm fir deels massiv Iwwerschwemmunge gesuergt. Vum Süde vu Schottland bis Wales gouf et e Sonndeg méi wéi 600 Flut-Warnungen.

Plazeweis ass d’Stroum-Versuergung zesumme gebrach, an op de Fluchhäfen hunn honnerte Flich mussen annuléiert ginn. A Frankräich haten eng 45'000 Stéit um Sonndeg den Owend kee Stroum. Och den TGV war dovunner betraff.

Och an Däitschland an an Holland gouf et duerch de Wand a Beem déi doduerch ëmgeknéckst sinn Behënnerungen am Zuchtrafic.