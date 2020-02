D'Associatioun fir Poliziste mat Secondaires-Diplom ADESP an den OGBL schaffen an Zukunft zesummen. Et gouf e Kooperatiounsaccord ënnerschriwwen.

Den onofhängege Gewerkschaftsbond wäert d'Uleie vun der Associatioun an och déi juristesch Demarchen ënnerstëtzen. Am Géigenzuch ginn d'Membere vun der ADESP dozou opgeruff, fir Member beim OGBL ze ginn.

D'ADESP wiert sech géint eng, wéi d'Associatioun seet, Diskriminéierung vu Poliziste mat Secondairesdiplom, déi d'Reform mat sech bruecht hätt. Links PDF: Pressecommuniqué vum OGBL an ADESP