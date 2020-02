Den Adapto-Zerwiss fir Leit mat enger Behënnerung, déi net eegestänneg mobil sinn, gëtt mam Recht vum ëffentlechen Transport vum 1. Mäerz u gratis.

An engems gëtt et e reforméiert. Eng Reform, déi an noem Kontakt mat den zoustännegen Associatiounen ausgeschafft gi wier, esou den Transportminister François Bausch nach d'lescht Woch am RTL-Interview. Dat wier awer net de Fall.

De Kontakt war do. Ma d'Propose, fir den neie System méi effektiv fir Leit mat enger Behënnerung ze maachen, wier gréisstendeels ignoréiert ginn. Esou och beim Formulaire fir eng Adapto-Kaart unzefroen. Hei sot den Transportminister François Bausch d'lescht Woch nach:

„Do gëtt et och e Conseil Superieur. Deen huet zum Beispill och de Formulaire kritt an huet eis Remarke gemaach, déi mer iwwerholl hunn.“

Ma de Formulaire wier tel quel, am original Format, ouns déi proposéiert Adaptatiounen erausgeschéckt ginn, esou de Patrick Hurst – President vum Centre pour l'Egalité de Traitement.

„Am Conseil Superieur krute mir de Formulaire grad emol 2 Deeg virun der Deadline - pour Avis. Deen Avis huet awer net wierklech gezielt. Déi Avisen, déi erakoumen, sinn net wierklech consideréiert ginn.“

An dat hätt Konsequenzen, esou de Patrick Hurst. De Secteur wier onnéideg onroueg.

Et wier iwwerdeems net richteg, datt eng Patientevertriedung oder och d'UCL hir Dossieren net géife kënnen. Et wier een erstaunt iwwert d'Uschëllegung vum Ministère. Et séiz een hei ëmmerhin un der Quell, esou d'Ana Pinto, Initiatrice vun der Petitioun fir e gratis Adapto.

„Mir hu wierklech extrem vill un dësen Dossiere geschafft. Mir hunn extreemst vill mat Leit geschwat. Et si vill Leit bei eis komm. An ech mengen, wann een e Problem huet, als Persoun oder Patient mat enger Behënnerung, wou geet een dann hin? Et rifft ee kee Ministère un, well et leider dacks esou ass, datt ee net déi richteg Persoun op den Telefon kritt. Deen Ament ruffe vill Leit Patientevertriedung un.“

De Collectif 1329, mat Vertrieder vun ënner anerem der Patientevertriedung, dem Konsumenteschutz, an dem OGBL hätte méi dacks hier Hëllef proposéiert, fir datt déi nei Adapto-Reform net onnéideg géif iwwert de Knéi gebrach ginn. Ma op déi Propose wier kee zeréckkomm. An deenen aneren Associatiounen hätt een iwwerdeems anscheinend jo och net richteg nogelauschtert, esou nach d'Kritik vum Collectif.