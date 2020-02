De CGDIS mellt eng Dampentwécklung kuerz no Hallefnuecht zu Esch um Boulevard Charles de Gaulle, an engem Industrie-Gebai.

Detailer leien eis keng vir, mä et gouf kee Blesséierten. D‘Escher Pompjeeë goufe vun hire Kolleegen vun Schëffleng, Suessem-Déifferdeng a vu Monnerech ënnerstëtzt.

Zu Leideleng war e Méindeg den Owend kuerz no 21 Auer en Automobilist vun der Strooss ofkomm a war an e Lutepotto gerannt. D’Secouriste vu Leideleng, Schëffleng a Beetebuerg waren op der Plaz, an de Chauffeur koum blesséiert an d’Klinik.