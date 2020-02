En Experte-Grupp huet en éischten Tëschebilan vum CGDIS gemaach, dee soll geschwë presentéiert ginn an ëffentlech accessibel sinn.

Dat ass am Compte-Rendu vun der leschter Verwaltungsrotssëtzung nozeliesen.

PDF: Séance du conseil d’administration du CGDIS du 13 février 2020 - Communication

Da gouf en Avant-projet fir en neien Interventiounszenter zu Réimech presentéiert, dee 15 Millioune soll kaschten.



D'Affektatioun vun engem Terrain an der Industriezon Riedgen zu Diddeleng gouf approuvéiert, och do soll e groussen Zenter entstoen.

Dernieft goufen 12 Konventioune guttgeheescht, an deenen et zum Beispill ëm den Transfert vu Miwwelen a Locatiounskontrakter geet. Bis ewell goufe 36 där Konventioune validéiert. Et stinn der nach 39 op, do waart ee beim CGDIS op d'Decomptë vun de Gemengen.

Eng weider Konventioun mam Lycée Technique pour Professions de Santé soll verschiddene Schüler e Stage beim Samu méiglech maachen.