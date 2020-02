D’Gemeng Conter kann d’Decisioun vum Parquet net novollzéien. D’Buergermeeschtesch vun der Gemeng, d’Marion Zovilé-Braquet, seet sech schockéiert.

Et geet ëm eng Plainte, déi d’Gemeng Conter am Oktober géint de Coordinateur général vum CIGR Syrdall deposéiert hat, dat wéinst Harcèlement sexuel. Déi gouf vum Parquet klasséiert, sans Suite. Et wier eng Katastroph, esou d’Marion Zovilé-Braquet. Et hätt een eendeiteg Fotoen a Messagë gesinn, dofir géif een d’Decisioun net verstoen. Fir d’Conter Gemeng kéim ee Retour an de CIGR Syrdall op jidder Fall net a Fro, och elo net nodeems d’Conclusioune vum Parquet virleien.

CIGR Syrdall/Reportage Nadine Gautier

Eng weider Plainte wéinst méigleche finanziellen a personelle Mëssstänn, déi déi selwecht Zäit deposéiert gouf, läit nach beim Parquet. Déi ass nach net klasséiert ginn. Do heescht et, d’Conclusiounen ofwaarden.

Am Mee zejoert gouf eng Denonciatioun vun der Gemeng Conter deemools och scho vun der Justiz klasséiert. Et hat sech do schonn ëm d’Faite gehandelt, déi och an der Plainte reprochéiert goufen.

De President vum Verwaltungsrot vum CIGR Syrdall, de Mike Hagen, seet iwwerdeems, et géif ee sech bei der Beschäftegungsinitiativ doranner bestäerkt fillen, datt dat ganzt ee Stuerm am Waasserglas gewiescht ass. Ee Stuerm am Waasserglas, deen de CIGR Syrdall awer an ee schlecht Liicht bruecht huet. D’Buergermeeschtesch vu Conter an den éischte Schäffe wieren iwwert d’Zil erausgeschoss, esou de Mike Hagen an enger éischter Reaktioun op d’Decisioun vum Parquet.