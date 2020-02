No de Succèsen aus de leschte Jore gëtt um Mëttwoch eng weider Infobourse fir Jonker an Elteren organiséiert. "Deng Zukunft - däi Wee".

Ënnert deem Motto kann ee sech e Mëttwoch de ganzen Dag iwwer am Centre sportif zu Beetebuerg iwwert Volontariater zu Lëtzebuerg an am Ausland informéieren, et kritt een Hëllef bei der berufflecher Orientéierung an et gi Studentenjobs a Léierplazen ugebueden.

Fir weider Detailer iwwer dës Foire an allgemeng de Wee vu Jonken an d'Beruffsliewe d'Jessica Leuck vum Service National de la Jeunesse en Dënschdeg den Owend eis Invitée am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.