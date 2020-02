Dobäi gouf si vu Passanten erwëscht, déi d'Fra nees gezwongen hunn, hiren Dreck an den Auto ze paken a matzehuelen.

Si hat déi franséisch Grenz just knapp hannert sech bruecht, wéi eng Fra, déi en Auto gefuer ass, deen zu Lëtzebuerg ugemellt ass, hiren Dreck wollt lass ginn. D'Fra a wuel hire Bouf sinn do um Rand vum Bësch bei engem Bus stoe bliwwen an hunn hannert dem Bus, wou ee se vun der Strooss net konnt gesinn, hiren Dréck ofgelueden.

Ouni d'Foussgänger, déi sech wierklech iwwert d'Situatioun opgereegt hunn, wier dës kriminell Aktioun net opgefall. Wéi si déi zwou Perounen erwëscht hunn, hu si se opgefuerdert, den Dreck nees anzepaken. Wat d'Foussgänger, déi d'Situatioun gefilmt hunn, nach méi rose gemaach hunn, ass datt d'Fra hirem Bouf esou e schlecht Behuele virlieft. Geschitt ass dat Ganzt bei Villerupt net wäit vun Esch/Uelzecht ewech.

Schlecht waren dann och hir Excusen: "Ech hu geduecht, datt d'Camione vun der Gemeng d'Saachen heihinner siche kommen." Ob et sech awer ëm Lëtzebuerger gehandelt huet, konnten d'Zeien net mat Sécherheet soen, well eleng d'Lëtzebuerger Plaque wier do keen Indice.

De Video mécht aktuell den Tour an de franséische soziale Medien.

Donieft sinn, wéi d'Kolleege vun RTL 5 Minutes schreiwen, d'Strofen a Frankräich, fir esou eng Dot däitlech méi héich, wéi am Grand-Duché.