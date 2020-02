D'Gisèle Peiffer gëtt zanter dem 3. Februar schonns vermësst. Weiderhi gëtt et keng Spuer vun der Fra.

Wéi mer op Nofro vum Presseservice vun der Police gesot kruten, hu Beamte vun der Police judiciaire an d'Fräschmänner vum CGDIS no enger Meldung zanter dem spéide Mëttwochmoien eran an der Uelzecht no där Fra gesicht, déi zanter enger Woch elo scho vermësst ass. D'Sichaktioun gouf e Mëttwoch am Nomëtteg ofgebrach well kee fonnt gouf.