Stau, Stress, Zäitverloscht. Wierder, déi dacks am Zesummenhang mat der aktueller Aarbechtswelt falen.

Kann den Aarbechtsmodell vum Coworking de Verkéier-Kollaps um Wee op d'Aarbecht entlaaschten? E Mëttwoch goufe weider 6.400 Meter Carré gemeinsam Bürosraim op 7 Stäck verdeelt, direkt nieft der Stater Gare presentéiert.

Avantagë ginn et der eng ganz Rei. Vu Flexibilitéit fir grouss Entreprisen, wat Meter Carré ubelaangt iwwer accessibel Aarbechtsfläche fir kleng Start-ups a manner Kilometer, manner Stress fir d'Mataarbechter vun Entreprisen.

D'Demande wier do, sou de William Willems, regionale Generalmanager vum Groupe IWG fir d'Belsch a Lëtzebuerg. Vu Januar bis elo wieren schonn 30% vun den 159 klenge, modulabel, private Raim verlount. Dobäi kommen nach emol 77 reng Coworking-Geleeënheeten, 7 Konferenzraim, eng Cafeteria, e Fitness, Dusche fir eben eng nei Aarbechtswelt am Trend vun der Zäit z'erliewen. Oder einfach: ze liewen.

Virun allem jonk Leit géifen e Mentalitéitswiessel alauden. Mataarbechter, déi net méi bereet wieren, um Aarbechtswee Stonnen am Auto an an Transportmëttel ze verbréngen. Eng Generatioun, déi Flexibilitéit froe géif. Ëmmer méi Entreprisë géifen do op de Wee vu Flexibilitéit goen. Am Intresse vum Employé a vum Patron.

D’Aarbecht selwer, awer och de Wee dohin, sollen net méi zum Calvaire ginn. Gutt Argumenter, fir de Coworking hei zu Lëtzebuerg weider auszebauen. D’Demande wier do, sou déi Responsabel vu Spaces, déi eleng iwwer déi nächst Joer 8 wieder Coworking-Geleeënheete plangen. Matzen am Stad-Zentrum, ronderëm d’Stad, awer och un de Grenzen. Am Idealfall soll en Deel vun de Frontalieren an Zukunft kënnen bannent 15 Minutten op der Schaff sinn. Och wann dat net den Haaptsëtz vum Patron ass.

Communiqué

Spaces Place de la Gare ouvre ses portes

Le plus grand espace de coworking au Grand-Duché, à deux pas de la Gare Centrale

Luxembourg, 19 février 2020 – C'est ce soir que Spaces Place de la Gare sera inauguré en grande pompe. Avec ses 6.400 m² de bureaux innovants, espaces de coworking et salles de réunion, Spaces Place de la Gare devient le plus grand site de coworking du Grand-Duché de Luxembourg. Le concept de bureau innovant vise tant les startups que les free-lances, ou encore les entreprises (inter)nationales à la recherche d'un espace de travail inspirant, stimulant et agréable pour se développer.

Spaces a pour objectif de créer un environnement de travail créatif, personnel et stimulant au sein duquel une communauté de start-ups scale-ups, entrepreneurs, PME et entreprises (inter)nationales visionnaires peuvent se renconctrer et s'inspirer mutuellement.

L'organisation de workshops, conférences, lunchs de réseautage et autres événements permet de renforcer les liens entre les membres de la communauté.

Une autre caractéristique des espaces Spaces réside dans le design original des lieux.

« Un espace de travail voué à l'inspiration »

Cette implantation résolument innovante occupe 7 étages du bâtiment Impulse – entièrement rénové – qui accueillait jadis le siège de la KBL, au 5 Place de la Gare. Le tout nouveau Spaces compte 159 bureaux trendy, 77 espaces de coworking et 6 salles de réunion. Les utilisateurs pourront également profiter d'une salle de fitness de 26 m2 équipée aussi de douches. Le choix des couleurs et les accents de bois lui confèrent un côté chaleureux. La lumière naturelle qui pénètre par les immenses baies vitrées et l'aménagement intérieur en font un espace de coworking hors du commun. Au premier étage le café-restaurant 'Superfoods' accueille aussi les non-résidents Spaces.

William Willems, Directeur général de Spaces Luxembourg : "À nos yeux, il est essentiel que les personnes qui travaillent ici se sentent bien. Qu'elles trouvent l'inspiration grâce à ce cadre d'exception, en connexion directe avec les transports en commun. Voilà pourquoi Spaces Place de la Gare est l'espace de coworking idéal ! »

Simple poste de travail, espaces de plusieurs centaines de mètres carrés, court terme, long terme... tous les souhaits des clients peuvent être satisfaits. L'affiliation - avec accès au Club Business (espace de coworking) durant les heures de bureau – se monte à 226 euros par mois, ou à 386 euros par mois pour un bureau privé avec accès au Club Business.

Spaces Place de la Gare est situé à moins d'une minute à pied de la Gare de Luxembourg et est donc facilement accessible en transport en commun. Il dispose aussi de 76 places de parking.

Spaces, une progression fulgurante au Grand-Duché

Le coworking a le vent en poupe au Luxembourg. L'intérêt pour les espaces de travail inspirants n'y a jamais été aussi grand. Afin de répondre à la demande croissante en espaces de coworking, Spaces multiplie les projets au Grand-Duché.

En juin, c'est Spaces Boulevard Royal qui ouvrira ses portes dans un immeuble de prestige du Boulevard Royal. L'ancien bâtiment de BGL BNP Paribas proposera 4.500 m2 d'espaces de coworking, sur 4 niveaux.

En avril 2022, Spaces s'installera à Gasperich. Spaces Cloche D'Or sera construit sur cinq étages dans un nouveau bâtiment proche de La Cloche D'Or, son centre commercial flambant neuf et son stade de football en construction.

« Et ce n'est qu'un début ! Avant la fin 2022, pas moins de 8 Spaces seront opérationnels au Luxembourg. Le coworking est en plein boom et la demande pour des espaces de travail inspirants n'a jamais été aussi grande. Spaces Place de la Gare est déjà un succès et je suis convaincu qu'il sera complet dans quelques mois," ajoute William Willems.

Au niveau international, Spaces s'étend aussi à un rythme accéléré. Quelque 160 Spaces ont été inaugurés l'année dernière, et un nombre équivalent le seront en 2020. Spaces souhaite être présent dans toutes les grandes villes du monde.

À propos de Spaces

Spaces offre un environnement de travail inspirant aux professionnels et aux entreprises en croissance. Outre les espaces de bureaux, les clients disposent de salles de réunion et d'un réseau de membres pour mieux réfléchir, créer et interagir. Spaces a pour objectif de proposer un environnement de travail inspirant porté par un esprit d'entreprise où les idées se concrétisent, où les sociétés disposent de l'espace nécessaire pour se développer et où se nouent des relations de qualité. Pour plus d'informations sur Spaces, visitez www.spacesworks.com.

