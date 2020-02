Den Alkoholmëssbrauch ass e Problem vun der nationaler Gesondheet. Eng Rei Direktiven si virgestallt ginn, mä wéi ginn se elo ëmgesat?

Den Alkoholplang setzt virun allem op d'Sensibilisatioun an d'Preventioun. A fir dat ëmzesetzen, huet de Gesondheetsministère eng Campagne lancéiert, mat där virun allem déi Jonk sollen ugeschwat ginn.

Wat d'Altersbeschränkung fir de Kaf vum staarkem Alkohol ugeet, misst awer nach dru geschafft ginn. Jugendlecher ënner 18 Joer solle jo keen héichprozentegen Alkohol méi consomméieren dierfen, seet d'Paulette Lenert, nei Gesondheetsministesch.

"Dat wäert an engem Aarbechtsgrupp behandelt ginn. Zur Zäit ass nach kee Projet de loi an deem Kontext geholl ginn. Do ginn dann elo éischt Diskussioune geféiert."

Mä och d'Preventiounsaarbecht um Terrain wier wichteg, virun allem bei besonneschen Evenementer, wann tendenziell méi gedronk gëtt. Esou zum Beispill och op de Kavalkaden, sou nach d'Paulette Lenert.

"Mir wäerte present sinn, do wou d'Leit sinn. Ënnert anerem zu Dikrech, Iechternach an Hesper wäerte mer present sinn. Och mat engem Stand, wou mer d'Leit kënnen direkt uschwätzen. Et gëtt T-Shirten, mir hunn och 5.000 Alkoholtester virgesinn, déi mer verdeelen. Mir erhoffen eis, dass mir d'Leit dann sensibiliséiert kréien, fir sech a Moossen ze behuelen."

Den toleréierte Promill-Wäert hannert dem Steier ass no laangen Diskussiounen net erofgesat ginn. Ma och hei appelléiert de Gesondheetsministère un déi eegen Verantwortung:

"Also mir wiere scho ganz frou, wann d'Preventionsmesuren hiert Ziel géingen erreechen a sech d'Leit un déi Limitten halen. Déi si jo och acceptéiert. De Problem, dee mir hunn, ass eben, wann d’Leit sech net dorunner halen. Eis Zilsetzung ass, dass d'Leit wierklech esou sensibiliséiert ginn, dass si e vernënftegen Ëmgang hu mam Alkohol."

Den Alkoholplang gesäit e Budget vu ronn 1,8 Milliounen iwwer 5 Joer vir. Dës Sue solle virun allem an Preventiounsmesuren an d'Fréierkennung goen.