De richtege Beruff, dee passende Stage, déi perfekt Léierplaz oder awer just e Vakanzenjob?

AUDIO: Infobourse / Rep. Tim Morizet (19.2.2020)

No de Succèsen aus de leschte Jore gouf eng weider Infobourse fir Jonker an Elteren organiséiert. E Mëttwoch war Beetebuerg un der Rei. Am Centre Sportif waren eng 35 Stänn aus alle méigleche Secteuren um „Deng Zukunft – däi Wee" vertrueden.

Et goung Queesch duerch de Gaart. Beim Thema "Schaffen oder d'Ausland entdecken?" ware fir jiddereen e puer Optiounen dobäi. Grousse Succès hate virun allem déi Stänn, déi bei der Vermëttlung vu Vakanzen a Weekendjobs gehollef hunn. Dës géifen ëmmer méi populär gi bei de Jonken, déi probéieren, hiert Täschegeld opzebesseren.

Ma bei ville Schüler steet d'Ausland och ëmmer méi am Fokus, esou de Michael Carvalho, vun der Agence Nationale pour l'information des Jeunes.

Michael Carvalho: „Am Ausland ze studéieren oder och ze schaffen, do gi mer och dacks Informatiounen eraus, fir eng Ausbildung als Animateur ze maachen. Do kënne Jonker a Frankräich schaffe goen oder fir aner Fluchgesellschafte schaffen."

Zu Lëtzebuerg ginn ëmmer méi sougenannte Freelancer gesicht. Esou och bei de Jugendzentre vum Service Nationale de la Jeunesse.



Max Wagner: „Do komme Schoulklassen a Jugendgruppen, an déi encadréiere mir mat sougenannte Freelancer. Déi maache bei eis am Haus Formatioune mat, an dann, wann d'Gruppe kommen, se encadréieren."

Dës sinn flexibel a bezuelte Stonnen, déi ee sech iwwert de Mount verdeele ka mat prezise Spezialisatiounen, déi grad bei de méi jonken déi néideg Geschécker fir kompetitiv um Aarbechtsmarché ze sinn, solle vermëttelen.

De Feedback bei de Visiteuren haut war e positiven. Eng 650 Visiteuren hat sech zu Beetebuerg getraff.