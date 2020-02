An engem Post op Facebook huet d'Francine Closener bekannt ginn, datt si net wäert kënne fir d'Presidence vun der LSAP kandidéieren.

Nodeem de Franz Fayot den Etienne Schneider als Wirtschaftsminister ofgeléist huet, gouf de Poste vum Parteipresident fräi.

Bis ewell hat just déi nogeréckelt Deputéiert a fréier Staatssekretäring Francine Closener de Fanger ausgestreckt an hat och vill partei-intern Ënnerstëtzung kritt.

Aus enger Kandidatur fir d'Presidence gëtt awer elo näischt, well der Madame Closener hire Mann krank ginn ass an elo d'Famill Prioritéit muss hunn.

D'Madame Closener ënnerstëtzt déi probabel Kandidatur vum Deputéierte a fréiere sozialistesche Generalsekretär Yves Cruchten.

Hei ass dat offiziellt Statement op Facebook

Léif Frënn,

Dir wësst, dass mir vill un der LSAP läit an dass ech well matt hëllefen, meng Partei ze stäerken an ze moderniséieren. Duerfir huet mech och d’Présidence vun der LSAP intresséiert, e benevolen Job, deen vollen Asaz verlaangt a vill Zäit an Usproch hëllt.

Lo ass et awer sou, dass mäi Mann krank ginn ass. Hien a meng Kanner sin meng éischt Prioritéit. Duerfir wäert ech net fir d’Présidence vun der LSAP kënne kandidéieren. Ech si frou, dass den laangjäregen LSAP-Generalsekretär an Députéierten Yves Cruchten seng Kandidatur stellt an ech si sécher, dass hien um Kongress den 8. Mäerz die voll Ennerstetzung vun den Délégéierten wäert kréien.

#lsap

#zesummen