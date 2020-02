Nieft dem Gehalt hunn d'Leit un der Spëtzt vun der Europäescher Zentralbank nach aner Virdeeler.

Zum Beispill kënne se hire Partner mat op Déngschtreesen huelen. De Lëtzebuerger Yves Mersch, Vize-Direkter vun der Europäescher Zentralbank, hätt déi Reegel ganz heefeg ausgenotzt, sou d'Süddeutsche Zeitung.

Rieds geet zum Beispill vun engem Fluchticket an der éischter Klass a Richtung Australien fir ee Käschtepunkt vun 10.000 Euro de Billjee.

De Reegele vun der EZB no hu Membere vun der Direktioun Recht dorobber. Viraussetzung ass, datt eng entspriechend Invitatioun vun deem virläit, deen aluet, an datt d'Begleedung vum Partner am Interêt vum Déngscht ass an den internationale Gewunnechten entsprécht. Den Yves Mersch wollt der Süddeutsche Zeitung géintiwwer kee Kommentar ofginn.

Hei ass eng Präzisioun vun der EZB