Den Diplomat war bis elo Ambassadeur zu Moskau. An der Vergaangenheet, stoung de Jean-Claude Knebeler an diverse Fäll an der Kritik.

De Jean-Claude Knebeler soll am Ausseministère zoustänneg fir den Nation Branding ginn, dat mellt Reporter.lu. Wéi Reporter erënnert, stoung de Jean-Claude Knebeler an der Vergaangenheet an der Kritik, ënnert anerem wéinst enger Foto, op där hie mat enger Kalaschnikow poséiert huet. Éier hien an den diplomateschen Déngscht gewiesselt ass, gouf et wuel och Zweiwel bei senger Sécherheetsiwwerpréiwung.

De Poste vum Chef vun der Promotion de l'image de marque am Ausseministère ass fräi, zanterdeem d'Francine Closener an d'Chamber nogeréckelt war. Donieft soll de Jean-Claude Knebeler responsabel gi fir d'Kommunikatioun an d'"Diplomatie economique", hätt ee vum Ausseministère confirméiert kritt.