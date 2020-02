Am Laf vum Freideg Moie goufen immens vill Accidenter gemellt, dat ënnert anerem wéinst glate Stroossen.

Esou koum et an der Grand Rue zu Steebrécken zu engem Accident mat engem Camion.

Um CR162 tëscht Haassel an Alzeng war d'Strooss komplett gespaart, wéinst engem Accident mat engem Bus.

Weider Accidenter gouf et op der Diddelenger A3 a Richtung Gaasperecher Kräiz um Beetebuerger Kräiz, um CR122 tëscht Dräibuer a Fluessweiler, op der N15 op der Héicht vu Wolz, um CR106 vu Lampech erfort a Richtung Schuller, op der Escher A4 a Richtung Stad an der Opfaart Leideleng an an der Rue d'Esch zu Monnerech.