Et handelt sech hei ëm déi finanziell Contributioun vum Fonds national de solidarité bei Openthalter an Altersheemer oder änleche Strukturen.

Dat äntwert d'Familljeministesch Corinne Cahen op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP-Deputéiert Simone Asselborn-Bintz.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Simone Asselborn-Bintz

D'Tariffer géinge iwwerdeems vun de Gestionnairë selwer fixéiert ginn. De Ministère kéint d'Präis-Evolutioun och net kommentéieren. En neie Regëster géing awer an Zukunft erlaben, fir déi Präis-Evolutioune méi genee ze suivéieren.



Wat den établissement public SERVIOR ugeet, do wier et, den Index ausgeklamert, am Joer 2009 déi lescht generell Hausse vun de Pensiounspräisser ginn.