Tëscht en Donneschdeg den Owend 22 Auer an e Freideg 2.30 Auer gouf et eng gréisser Alkoholkontroll an der Stad, zu Kockelscheier an zu Alzeng.

93 Automobiliste goufe kontrolléiert. A 6 Fäll war den Alkoholtest positiv an 2 Führerschäiner goufen direkt op der Plaz agezunn.