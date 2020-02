Vu Juni un solle béid Zentrumsspideeler, Kierchbierg a Centre, net méi ofwiesselend mä parallel Garde maachen.

Et steet prinzipiell näischt der paralleller Garde um Kierchbierg an am Centre am Wee, dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am RTL-Interview op d'Bedenken a Kriticken aus de concernéierte Spideeler.

Vu Juni un solle béid Zentrumsspideeler net méi ofwiesselend mä parallel Garde maachen. Dat erhofften Zil vun der Politik war an ass datt domadder d'Waardezäiten an den Urgencen erofginn. Wat déi concernéiert Haiser selwer ganz kritesch gesinn. D'Gesondheetsministesch dogéint geet net dovunner aus, datt de Besoin sech doduerch ännert, datt méi Opfangstrukture geschaf ginn an hält deemno och un der Iddi fest.

Extrait Paulette Lenert (1)

Dat ass dat, wat lo geplangt ass. Dat ass och realistesch. Menges Wëssens sinn och déi Engagementer, déi sollte gemaach ginn, zustane komm. Sou datt deem eigentlech prinzipiell näischt am Wee steet. Et ass natierlech nach Diskussiounen iwwer d'Tarifikatiounen ustinn, dat ass kloer. Do sinn nach 6 Méint Zäit an déi Aarbechtsgruppen lafen jo och.

Dat direkt d'Gespréich mat de Spideeler sicht déi nei Santésministesch elo net. Et géif awer um Gesondheetsdësch an nächster Zäit vill iwwert d'Problematik geschwat ginn.

Extrait Paulette Lenert (2)

Déi ganz Problematik ass villschichteg. Dat gräift jo och an de Roll vun der "médecine primaire" eran, wou mer eise ganze Gesondheetssystem op den Dësch huelen an eis froen, wéi kënne mer complementaire schaffen. Dir wësst, et ass och en oppent Geheimnis, datt mer mëttel- bis laangfristeg e Ressourceproblem hunn. Dat ass eng Realitéit. Dat heescht, et si ganz vill Aspekter wou mer mussen dru schaffen an dat wäerte mer och maache mat de verschiddenen Acteuren, op deene verschiddenen Themendëscher, déi elo wäerten ulafen.

Déi parallel Garde am Zentrum ass nëmmen eng vun enger ganzer Abberzuel vu Mesuren, déi op Basis vun engem Audit 2017 amgaange sinn, ëmgesat ze ginn, fir de ville Patienten an den Urgence Meeschter ze ginn. Virun Ouschtere leeft an deem Kontext eng weider Sensibiliséierungscampagne un, fir d'Bierger op en Neits iwwert den eigentleche Sënn an Zweck vun den Urgencen op där enger an de Generalisten a Maisons médicales op där anerer Säit.