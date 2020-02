Den DP-Deputéierte Gusty Graas wollt vun der Ministesch Carole Dieschbourg wëssen, wéi déi Lëtzebuerger Autoritéiten op den illegal Dréckstipp reagéieren.

Ëmmerhin wier dësen Tipp net wäit vun der Beler, enger klenger Baach déi an d'Uelzecht leeft, ewech. Donieft schéngt déi zoustänneg Gemeng den Dréck net wëllen ewechzemaachen, mä op de Schluss vum Prozess waarden ze wëllen an et vum Pollueur selwer ewechmaachen loossen.

An hirer Äntwert präziséiert d'Ministesch als éischt, datt hire Ministère net vun de franséischen Autoritéite kontaktéiert gouf, mä och si dëse Fall aus der Press géif kennen. Si präziséiert awer och, datt déi franséisch Autoritéite sech hei un de secret de l'instruction mussen halen an esou och net alles matdeelen dierfen. Weider heescht et, datt déi Lëtzebuerger Administratiounen awer iwwer verschidden illegal Dreckstippen an der Grenzregioun informéiert sinn.

An der Regioun ginn awer gemeinsam Kontrolle gemaach, dat vun den Administratiounen aus béide Länner, zesumme mat Douane a Police.

Och d'Waasserwirtschaftsamt gouf iwwert de Fall informéiert an huet Tester op der Héicht vun der Routlëns gemaach. Hei konnt een awer net feststellen, ob déi gemoosse Wäerter vum Waasser vun der Beler beaflosst goufen, vun der Kläranlag zu Däitsch Oth oder vun anere Problemer.

Weider Mesurë kann de Lëtzebuerger Staat net huelen, well dësen Tipp op franséischem Terrain läit an dofir och déi franséisch Autoritéiten dofir zoustänneg sinn. Et sinn da si, déi d'Strofmooss fir dës Verknaschtung wéi och all déi weider Schrëtt mussen decidéieren an an d'Weeër leeden.